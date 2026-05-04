【ブリュッセル＝秋山洋成】日本政府は２日、旧ソ連構成国モルドバとの間で、デジタル分野での連携強化に向けた覚書を結んだ。モルドバでは親ロシア派によるＳＮＳを使った選挙工作が疑われており、サイバーセキュリティー分野での情報共有や人材育成を進めることを盛り込んだ。林総務相が２日、モルドバの首都キシナウで、オスモケスク副首相兼経済発展・デジタル化相と会談した。英公共放送ＢＢＣによると、昨年９月のモル