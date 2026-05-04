米国プロピックルボールツアー「ＰＰＡツアー」に参戦している船水（ふねみず）雄太（３２）＝マイアミ・ピックルボール・クラブ＝が３日、米ジョージア州アトランタで開催されたヴェオリア・アトランタ選手権の男子ダブルスで、同ツアー日本人選手初となる４位入賞した。同大会は４大大会のひとつとされている。船水は２０２４年にソフトテニスからピックルボールのプロ選手に転向。単身渡米して世界トップレベルに近づいた。大