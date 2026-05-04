高速道路ではゴールデンウイーク期間に行楽地へ出かける人などで混雑が続いています。【映像】19キロの渋滞となっていた東名高速道路日本道路交通情報センターによりますと、午前11時半現在、下りでは、東名高速・海老名サービスエリア付近で19キロ、関越道・坂戸西スマートインターチェンジ付近で21キロの渋滞となっています。また、東北道・岩槻インターチェンジ付近で12キロ、中央道・日野バス停付近で20キロの渋滞となっ