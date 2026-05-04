【モデルプレス＝2026/05/04】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが5月3日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのスタイルを公開した。【写真】「今日好き」19歳美女「大人っぽい」美肌輝くノースリ姿◆村谷はるな、ノースリーブ姿で美肌輝く村谷は「もうすぐ20歳 家族みんなで少し早めの誕生日をお祝いしたよ」とつづり、写真を投稿。花束