サッカーのイングランド・プレミアリーグで長くマンチェスター・ユナイテッドを率いたアレックス・ファーガソン元監督（84）が3日、リバプール戦の観戦に訪れたホームのオールドトラフォードで体調不良を訴えて病院へ搬送されたと複数の地元メディアが報じた。意識はあり、英BBC放送は予防措置で緊急事態ではないと報じた。現役時代にファーガソン監督から指導を受けたカリック監督は3―2で制した試合後の取材で「試合前にその