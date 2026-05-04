言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、社会生活において欠かせない自覚や義務、人々の心をひきつける美しい結晶、そして学校などで使われるリストという、3つの言葉を選びました。重みのある概念からきらびやかな品々まで、共通の2文字を頭の中でつなぎ合わせてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□にんほう□□しゅっ□□ぼヒント：自分