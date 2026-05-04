JR四国によりますと、きょう（4日）午前8時半ごろから強風の影響により一部区間で運休していた瀬戸大橋線について、午後1時20分から運転を再開したということです。 午後2時30分現在の列車への影響は以下の通りです。（JR四国管内） ■運転休止（運休と部分運休あわせて）特急列車：26本快速マリンライナー：18本普通列車：4本 ■遅延状況特急列車：2本※最大で118分の遅れ快速マリンライナー：2本※最大で14