役柄を上回る強靭な精神性 参考：竹内涼真と町田啓太のキスシーンは想像力を掻き立てるーー男と男のいる映画『10DANCE』の熱い魅力 ここに一人の強靭な半グレキャラがいる。彼は電話1本で指示を受ければ、基本的に何でもやる。殺しだって厭わない。普段は自分が経営する自動車修理工場で寡黙に働いているが、野心家でもある彼は虎視眈々と黒社会でのしあがる機会を狙っている。そのためには手段を選ばず、修