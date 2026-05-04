ゴールデンウィークの後半、5月4日の午後1時20分現在の高速道路の状況です。 移動や行楽地で過ごす人などにより、関西圏では最大24キロの渋滞が発生しているほか、事故も相次いでいます。 日本道路交通情報センターのまとめによりますと、名神高速道路の上り線では、滋賀県の瀬田東インターチェンジ付近を先頭に24キロの激しい渋滞が発生しています。 名神ではこのほか、京都府の大山崎ジャンクション