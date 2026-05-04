大エジプト博物館を訪れた観光客ら＝4月28日、カイロ近郊ギザ（共同）【カイロ共同】エジプト・カイロ近郊ギザにある日本が建設を支援した「大エジプト博物館」が5月で正式開館から半年を迎えた。2月末に激化したイラン情勢などで中東が緊張する中でも世界各地の観光客が訪れ、連日混雑している。エジプト政府は年間来場者数600万人を目標として集客に力を入れる。4月末、同館は欧州、北米、南米、アジアなどからの客や、遠足