◇プロ野球セ・リーグ巨人ーヤクルト（5月4日、東京ドーム）巨人の宮原駿介投手が1軍に合流しています。宮原投手はプロ2年目の左腕。開幕は2軍スタートとなりましたが、2軍では9試合に登板し、防御率は4.15としていますが、奪三振率が10.38という数字となっています。また、脳しんとうなどと診断された泉口友汰選手も1軍練習に合流しています。