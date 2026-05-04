4日(月・みどりの日)は関東甲信で気温が上がっています。東京・練馬では午前11時50分頃に30℃以上の真夏日となり、関東で今年初の真夏日となりました。甲府でも30.4℃と今年初めての真夏日となっています。その他、東京・八王子で29.9℃、前橋で29.5℃、東京都心で28.5℃など、各地で今年一番気温が上がっています。5月はまだ体が暑さに慣れていない時期ですので、急に気温が高くなると熱中症のリスクが高まります。ゆったりとした