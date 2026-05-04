わずか1〜2時間のために会いに行った日々、電話を切らずに寄り添い続けたことも――。EXILE AKIRAが、3日に放送された日本テレビのバラエティ番組『メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜』(毎週日曜12:45〜 ※関東ローカル、TVerで配信中)に出演。兼近大樹、満島真之介と東京・小平市を巡る中で、妻リン・チーリンとの出会いや結婚までの歩みを語った。EXILE AKIRA最初に訪れたのは、地元で40年以上愛されている「サンドイッ