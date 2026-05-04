◆ＪＡＢＡ選抜新潟大会ＴＤＫ１―６巨人３軍（４日・ハードオフ新潟）社会人野球のＪＡＢＡ新潟大会に出場している巨人３軍は準決勝に臨み、快勝でこの日行われる決勝に進出した。育成２年目右腕の先発・堀江は初回２死一塁で４番を空振り三振に仕留め、無失点スタート。８回まで散発５安打で得点を与えなかった。９回は先頭から３連続長短打を浴びて１点を失ったが、８回２／３を８安打１失点と好投。最後は同じく育成の石