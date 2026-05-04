◇２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第２戦「富士ＧＴ３時間レースＧＷスペシャル」第２日（４日、静岡・富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）決勝は午後２時から３時間で争われる。ＧＴ５００のスタートドライバーはポールポジションを獲得したＴＧＲチーム・エネオス・ルーキーのエネオスＸプライムＧＲスープラ（１４号車）が福住仁嶺、２番手を獲得した前人未到の４連覇を目指すＴＧＲチームａｕトムスのａｕトムス