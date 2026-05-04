◆米女子ゴルフツアーリビエラマヤ・オープン最終日（３日、メキシコ・エルカマレオンＧＣ＝６５８３ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、ツアー初優勝へ３位から出た勝みなみ（明治安田）は４バーディー、６ボギー、２ダブルボギーの７８と崩れ、通算４アンダーの１３位に終わった。「４日間のうちの一日という気持ちで入った」という最終日は、優勝した世界ランキング１位のネリー・コルダ（米国）と最終組でプレー。