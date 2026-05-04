Cygamesは、マンガ配信サービス「サイコミ」が2026年5月8日にサービス開始10周年を迎えることを記念し、「キミが知る街の、知らない物語。」をコンセプトとした大型交通広告を、5月4日から5月10日まで渋谷駅構内に掲出する。また、5月4日より、10周年に先駆けて、Amazonギフトカード総額50万円分が当たる「10周年記念フォロー＆リポストキャンペーン」も開催する。○「サイコミ」人気6作品が集結した大型ポスター広告が渋谷駅構内