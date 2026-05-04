【モデルプレス＝2026/05/04】タレントの三上悠亜が5月2日、自身のInstagramを更新。白のセットアップスタイルを披露し、反響が寄せられている。【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「ドキッとした」ウエストのぞく純白コーデ◆三上悠亜、白のフリルセットアップで美ウエストチラリ三上は「ご飯の時はお茶です」とつづり、写真を投稿。白いレースのノースリーブトップスに、フリルロングスカートのセットアップスタ