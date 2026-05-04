【モデルプレス＝2026/05/04】グローバルグループ・IZ＊ONE（アイズワン）出身のイ・チェヨン（Lee Chaeyeon）が5月3日、自身のInstagramを更新。斬新なヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。【写真】26歳IZ*ONE出身美女「ハイセンスすぎる」水色ヘアショット◆イ・チェヨン、水色の髪型で雰囲気ガラリチェヨンは「ビジュアライザー後ろ」（※日本語翻訳）とつづり、撮影中のオフショットを複数枚公開。美しいボディが目を引く様