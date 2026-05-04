5月4日（現地時間3日、日付は以下同）。「NBAプレーオフ2026」は、ファーストラウンド全8カードが終了し、翌5日からカンファレンス・セミファイナル4カードがスタートする。 今年のファーストラウンドは、3カードが最終第7戦までもつれ込む激戦。そのうち、第7シードのフィラデルフィア・セブンティシクサーズが第2シードのボストン・セルティックス、第1シ&