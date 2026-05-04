ラ・リーガ第34節が先週末に行われ、首位のバルセロナと2位のレアル・マドリーは揃って勝利した。バルセロナは次節の直接対決となるエル・クラシコで引き分け以上に終わると2連覇が確定する。首位のバルセロナは2日のオサスナ戦で2-1の勝利を収めて勝ち点を88に伸ばした。R・マドリーは翌3日にエスパニョール戦を実施。引き分け以下だとバルセロナの優勝が決まり、次節のエル・クラシコで入場時に慣例的に花道を作る可能性もあ