韓国メディア『聯合ニュース』は4日、北朝鮮女子サッカーチームのネゴヒャン女子蹴球団がAFC女子チャンピオンズリーグ(女子ACL)準決勝を戦うため訪韓することが確定したと報じた。女子ACLは4強が出揃っており、今年は韓国の水原で準決勝と決勝が集中開催される。地元メディアによると韓国サッカー協会(KFA)はネゴヒャン女子蹴球団が準々決勝を突破したことを受けて、政府に訪韓申請手続きを実施。KFAは4日にネゴヒャン女子蹴球