この記事をまとめると ■フォード・フォーカスはエスコートの後継モデルとして誕生したハッチバックだ ■走りのよさと優れたスタイリングによりゴルフのライバル的存在であった ■日本ではカーナビ画面の設置問題が壁となって普及を妨げられた 欧州の良質ハッチバックの生産が終了 フォードのハッチバック車として27年の歴史を刻んできたフォーカスが、2025年で生産を終了した。その後継の行方はまだわからない。 フォードは、