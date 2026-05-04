一部区間で運転を見合わせていた小田急小田原線は、午前11時55分に運転を再開しました。【映像】金属製の板がもたれかかる様子（実際の映像）小田急電鉄によりますと、午前5時半ごろ、神奈川県松田町を通る小田急小田原線の線路上の架線の一部に金属製の板がもたれかかっているのが見つかりました。板は、縦が7メートル、横が6メートルほどで、強風により敷地の外から飛ばされてきたということです。目撃者「向こうの駐車場