大リーグ公式サイトは３日（日本時間４日）、２４年間、ホワイトソックスを担当するスコット・マーキン記者による「チームメートとしての村上は、スラッガーとしての村上と同じくらい印象的」とした村上宗隆内野手の人間性を紹介する記事を掲載した。記事では１日に８−２で勝ったパドレス戦で本塁打を放った村上の、試合後の様子を紹介。日米メディアによる１５分間の取材やクールダウンとシャワーを終え、さらに球団ＯＢで解