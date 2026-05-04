各地で5月の嵐となる中、横浜市のレジャー施設では晴れを祈る異例のコラボが行われています。横浜・八景島シーパラダイスとコラボしたのは“マツケン”の愛称で親しまれている俳優の松平健さんです。今回のコラボはゴールデンウィーク中の晴れを祈って行われ、「晴れ男」だという松平さんが抜てきされました。期間中は園内のいたるところが「マツケンまみれ」となっています。来場者：常に（マツケン様に）いていただきたいです。