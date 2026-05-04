東海テレビの情報番組「スイッチ！」でお天気キャスターを務めるタレント、気象予報士の吉田ジョージ（よしだ・じょーじ）さんが3日、死去した。56歳。所属事務所の公式SNSで発表された。4月17日の番組出演後に倒れ、「意識不明のまま帰らぬ人となりました」と伝えられた。「スイッチ！」は東海地区の芸能人らが日替わり多数出演する人気ローカル番組。共演者や、他局の気象予報士仲間から、追悼の言葉が相次いだ。同番組でリポー