鈴木唯人、前田大然が負傷か…欧州サッカー、ドイツ・ブンデスリーガのフライブルクに所属する日本代表MF鈴木唯人が3日（日本時間4日）、ブンデスリーガ第32節ヴォルフスブルク戦に先発出場。しかし後半には右肩付近を痛めて、負傷交代を余儀なくされた。スコットランドでは同代表FW前田大然が、試合後に左足を引きずるシーンも。相次ぐ欧州組の負傷に、ファンも悲鳴をあげている。鈴木はトップ下で先発出場。ゴール前に侵入し