ダンスエンターテインメントの舞台「バーン・ザ・フロア２０２６」の来日公演が、このほど決定した。「バーン―」は米ニューヨークの劇場街・ブロードウェーをはじめ、世界３０か国以上で上演。日本ではこれまで１２回の公演を重ね、昨年の大阪公演では、宝塚歌劇花組元トップスターの女優・柚香光が客演した。主催者は「ワルツやタンゴ、サンバなどをはじめ、ストリートダンスやコンテンポラリーダンスの要素まで、ダンスの