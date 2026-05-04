お弁当や夕食作りに便利な冷凍食品は、ストックしておくと便利なご飯作りの救世主。疲れているときや献立が決まらないときも、あればサッとご飯作りを終わらせられるかも。そんな便利な食品をゲットするなら【業務スーパー】がおすすめ。今回は、便利で役立つ冷凍の「大容量食品」を紹介します。 爽やかなしそ香る和風春巻き 一から作るとなると手間がかかる春巻きは、冷凍食品を使うとラクちん。定番とは違