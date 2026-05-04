脳しんとう特例措置で出場選手登録抹消となっていた巨人の泉口友汰内野手（２６）が４日、１軍に合流した。午後６時からヤクルト戦を控える東京ドームに姿を見せた。泉口は４月２１日の中日戦（長野）の試合前練習で打球が顔面に直撃し、「脳しんとう、顔面打撲、口腔（こうくう）内裂創」と診断。リハビリを経て３日のファーム・リーグ・広島戦（Ｇタウン）で実戦復帰し、２安打を放っていた。３日の阪神戦（甲子園）の試合後