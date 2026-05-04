天皇賞・春を推定２センチ差の鼻差で勝利したクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が、激戦から一夜明けた５月４日、馬房で元気な姿を見せた。昨夜は１９時半頃に栗東に到着。間宮助手は「元気ですね。エサもしっかり食べているし、３２００メートルを走ったからどうこうではなく、いつもぐらいの疲れかなと思います」と目を細めた。ゴール後は、１０分超えの長い長い写真判定。間宮助手はゲ