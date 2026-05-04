F1「スクーデリア・フェラーリ」チームのドライバーであるシャルル・ルクレール（28）が、「ロレアル パリ」のグローバル・アンバサダーに就任した。ルクレールは、同社のメン エキスパートおよびヘアケア＆スタイリング製品の顔となり、幼少期から親しんできたブランドに加わることを「誇りに思う」と語っている。 【写真】キメ顔、さすがにイケてる！ 米WWDの取材