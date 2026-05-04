4日午前10時すぎ、諏訪郡原村中新田で「住宅や店の敷地内にクマがいる」と住民から警察に通報がありました。警察が現場に到着したところ、体長1メートルほどの成獣とみられるクマを発見しました。その後、付近の直売所近くの木が生い茂った場所にいましたが、クマは麻酔銃で捕獲されました。人的・物的な被害は確認されていないということです。現場は先月30日にも体長1メートルほどのクマが発見されており、警察が付