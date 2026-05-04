東京発の3ピースロックバンドのThe cold tommyが3日、公式Xを更新。ボーカル・ギターの研井文陽が脳出血で倒れたことを明かし、すべてのライブをキャンセルすることを伝えた。【動画あり】かっこいいバンドサウンドとともにバンドへの思いをつづったThe cold tommy同バンドは【大事なお知らせ】と題し、「突然のご報告で大変申し訳ございません。5月2日深夜、研井文陽(Vo./Gt.)が脳出血で倒れてしまい復帰の目処がたたず、現在