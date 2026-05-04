俳優・加藤諒（35）が4日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。ゲストで登場した「Travis Japan」の川島如恵留（31）について語った。この日は無類の猫好き、犬好きが登場。MCの「ハライチ」澤部佑から「猫ちゃんに関する最近買ったベストバイグッズがあるということで」と話題を振られる場面があった。「そうなんです」と切り出して「マタタビ入浴剤です」と紹介。「普通の入浴剤…マタタビ