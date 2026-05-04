シリーズ「SDGs」。5月4日は「みどりの日」です。国土の3分の2を占める森は「長年の森の放置」という問題に直面していて、悪影響は川の魚にまで及んでいます。鵜飼でも有名な長良川のアユ。この30年で漁獲量は大きく減りました。漁師たちは30年前にできた河口堰がその理由だと言います。長良川漁師「河口堰は一番ネックやね」実は、アユの激減は全国的な傾向です。そのため、各地の川底を掘る治水工事も理由として挙げられます。長