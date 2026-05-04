NPB(日本野球機構)は4日の公示を発表。広島は大瀬良大地投手と辻大雅投手を登録し、齊藤汰直投手を抹消しました。前日3日の中日戦は降雨の影響で中止。4日からはDeNAとの3連戦がスタートしますが、登録となった大瀬良投手はこの日の先発マウンドにあがります。今季初登板は4月22日のヤクルト戦。この日は5回2失点で敗戦投手となりました。それ以来となる今季2登板目で好投なるか注目です。同じく登録となった辻投手は4月7日以来と