働く女性のバイブル『プラダを着た悪魔』（2006）20年ぶりの続編『プラダを着た悪魔２』が大ヒット公開中だ。この続編もまた、仕事のモチベーションが美しく引き締まる一本である。 出版業界の衰退がテーマの一つとなる本作では、登場人物たちが現代ならではの危機に陥る。さまざまな出来事を経た末に辿り着くシネマティックなラストシーンについて、ミランダ役のメリル・ストリープとデヴィッド・フラ