元フィギュアスケート選手のキム・ヨナと夫で歌手のコ・ウリムの冷蔵庫の公開が予告され、注目を集めている。去る5月3日、韓国で放送されたJTBC『冷蔵庫をよろしく』には、俳優イ・ジョンヒョクとコ・スがゲスト出演した。【画像】キム・ヨナ、夫と甘々キスそして、番組の最後には、「女王と暮らす男」特集として、コ・ウリムと歌手カンナムの出演が予告された。キム・ヨナの冷蔵庫が公開されると、MCは「ラーメンもあるし、何でも