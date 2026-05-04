2026年5月17日（日）、札幌コンベンションセンターにて「UP-T Presents 札幌コレクション 2026 SPRING/SUMMER」（略称：アップティー サツコレ2026SS）が開催されます。今回もRayモデルの出演が決定したので、メンバーを紹介します♡Check! What's 札幌コレクション？2007年の初開催から今回で24回目の開催を迎える「札幌コレクション」。「北のカルチャー発信拠点」札幌からファッションの力、元気と魅力を日本全国へ、そし