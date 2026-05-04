フリーの谷尻萌アナウンサーが爽やかな着物姿を公開した。３日に自身のインスタグラムを更新した谷尻アナ。「こんにちはどんな日々をお過ごしですか〜？」と書き始め、「地元、京都でお父さんと着物で散策してきた日の写真」と続けると、高めのお団子ヘアで水色の着物姿のショットを複数枚アップ。続けて「太秦映画村ではタイムスリップしたような気持ちになれたし妙心寺の退蔵院では特に水琴窟のカラーンカラーンッっていう