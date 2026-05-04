日本野球機構は４日、中日の小池正晃打撃コーチが「打撃コーチ兼マネジャー兼スコアラー」に異動になったと発表した。中日は、３月２５日に森越祐人内野守備走塁コーチが「内野守備走塁コーチ兼マネジャー兼スコアラー」に、大塚晶文巡回投手・育成コーチが「巡回投手・育成コーチ兼マネジャー兼スコアラー」に異動。３勝１１敗の借金８となった４月１３日には、落合英二２軍投手コーディネーターが「投手コーディネーター兼マ