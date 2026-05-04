阪神は4日、門別啓人投手（21）を出場選手登録した。この日の中日戦（バンテリンドーム）で今季初先発する。また、津田淳哉投手(24)の出場選手登録を抹消した。4月29日にプロ初昇格。5月1日の巨人戦の2点劣勢で迎えた9回に5番手として登板し1回無失点でプロ初登板を果たした。