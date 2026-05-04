肌の乾燥、テカリ、毛穴の目立ち、くすみ印象など、毎日変化する肌悩みに寄り添う新作がイプサから登場。長年“肌と水”に向き合ってきたブランドが、先進の保湿研究をもとに開発した薬用化粧水「ザ・タイムＲ アクア e」を2026年4月23日（木）より発売します。みずみずしさをキープしながら、美白*²や肌あれ防止まで叶える注目アイテムです。 うるおい不足による肌悩みに多角的アプローチ 現代の肌悩みは