J1清水に“本来の姿”が戻りつつある。2日に行われた明治安田J1百年構想リーグ第14節・京都戦では今季初の逆転勝利を挙げ、連敗を3でストップ。3バックから4バックへ戻すなど戦い方も再整理され、停滞感も漂っていたチームに復調の兆しが見え始めた。大きいのは主力の復帰だ。MFカピシャーバは約1カ月ぶりに先発復帰。復帰2戦目で時間限定出場ながら後半24分までプレーし、持ち味の推進力で攻撃に勢いをもたらした。最終ライン