TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが5日に更新され、新キャラクターとみられる人物のイラストが公開された。6日連続で意味深な投稿が続いている。同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。今回の投稿は、黒いスカーフで頭を覆った女性のイラスト。左手を掲げ、頭にはマンガ表現の“怒りマーク”、表情は険しく口は大きく開いて何かを訴えているように