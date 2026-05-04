NPB(日本野球機構)は4日の公示を発表。DeNAは竹田祐投手と吉野光樹投手を1軍登録し、伊勢大夢投手の登録を抹消しました。2年目の竹田投手はこの日の広島戦で今季4度目のマウンドに立ちます。ここまで初戦の阪神戦は4回、4失点(自責点3)、2戦目のヤクルト戦は4回1/3、5失点(自責点4)、3戦目は4回5失点(自責点1)となっています。吉野投手は4試合に登板し、0勝1敗、1ホールド、防御率3.60となっています。抹消となった伊勢投手は10試