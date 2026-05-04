三重県津市に住む50代の女性が、投資の先生やアシスタントを名乗る人物からSNSを通じて株式投資を勧められ、現金約3700万円をだましとられました。警察が特殊詐欺事件として捜査しています。調べによりますと、去年12月上旬、津市に住む50代女性がSNSの株式投資に関する投稿からLINEアカウントを追加したところ、投資の先生やアシスタントを名乗る人物から株式投資を勧めるメッセージが届きました。女性は指定されたサイトに登録す