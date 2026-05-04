ますます魅力的な商用バンに進化！2026年1月30日、マツダは商用バン「ファミリアバン」の一部改良モデルを発表しました。あわせて同日より販売が開始されています。かつてのマツダの主力モデルである「ファミリア」の名称を残すモデルですが、一体どのようなクルマなのでしょうか。1963年に登場したマツダの「ファミリア」シリーズ。1980年代には「赤いファミリア」が大ヒットし、ひとつの社会現象にもなりました。そして